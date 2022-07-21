В Україні запустили нову систему моніторингу постачання зброї

Система «СОТА» працює з 2019 року та показує інформацію щодо усіх сфер діяльності в державі. З 24 лютого проєкт перейшов у формат моніторингу військової ситуації.

Апарат РНБО України разом з Міноборони запустили новий модуль інформаційно-аналітичної системи Головного ситуаційного центру країни «СОТА» щодо постачання озброєння від країн-партнерів.

Про це повідомив на презентації нового модуля «СОТА» Секретар РНБО України Олексій Данілов, передає кореспондент LB.

«Все, що перетинає наш кордон (озброєння від західних партнерів), знаходиться під пильним контролем, у чому можна буде пересвідчитися», — заявив Секретар РНБО.

Наразі, за його словами, на тлі постійної дезінформації та фейків ворога щодо постачання зброї запущений новий модуль «СОТА», що дасть можливість контролювати нові постачання озброєння.

Він нагадав, що система «СОТА» працює з 2019 року та показує інформацію щодо усіх сфер діяльності в державі. З 24 лютого проєкт перейшов у формат моніторингу військової ситуації.

Відтепер новий модуль системи дасть можливість аналізувати постачання зброї за статусами та країнами-надавачами. Наприклад, за такими статусами: готово до відвантаження, у дорозі, отримано ЗСУ.

Це також дасть можливість аналізувати постачання зброї в часовому розрізі, за періодами взяття на озброєння, відповідністю стандартам НАТО, віднесенням до радянських зразків озброєння тощо.

Модуль інтегрований з порталом системи «СОТА» щодо відстежування ситуації на лінії бойових дій, моніторингу розміщення сил ворога, ракетних ударів, обстрілів населених пунктів, географічної прив’язки повідомлень, що стосуються воєнних дій, надзвичайних ситуацій та резонансних заяв у медіапросторі.

Система введена в експлуатацію Апаратом РНБО та працює з Big Data, забезпечує зберігання, поєднання та аналіз даних з різних джерел для моніторингу стану нацбезпеки по 20 основних напрямках з метою координації діяльності державних органів. Уся інформація синхронізована з геопросторовими даними та має найвищий рівень захисту.

«СОТА» має три контури обробки інформації: загальнодоступний, для службового користування та таємний.

Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада проголосувала за постанову №7563 про утворення Тимчасової спеціальної комісії з питань моніторингу отримання і використання міжнародної матеріально-технічної допомоги під час воєнного стану.