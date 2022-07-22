Служба безпеки затримала агента російського ГРУ, який збирав інформацію для обстрілів Житомирської області, а в разі окупації території планував вступити до "розстрільних груп" рашистів.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Затриманий – уродженець Коростеня Житомирської області. Раніше працював на одному зі стратегічно важливих заводів. Увагу СБУ звернув на себе через проросійську позицію, яку висловлював у заборонених в Україні соцмережах.

"Зловмисник надавав своєму російському куратору дані у вигляді карти з прив'язкою до місцевості щодо розташування військових об’єктів Збройних Сил України та підприємства-виробника оборонної продукції на території регіону. Отриману інформацію агресори планували використати для проведення масованих ракетних ударів по стратегічно важливій інфраструктурі", – розповіли в спецслужбі.

Зрадник планував вступити у так звані "розстрільні групи" росіян у разі окупації Житомирщини, які були призначені для катування і вбивства мирних жителів.

У помешканні затриманого провели обшуки і вилучили засоби зв’язку, які він використовував для комунікації з представником російської воєнної розвідки.

Ворожому агенту повідомили про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану. А суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Затриманому загрожує 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 21 липня СБУ затримала коригувальника ракетних ударів по аеропорту Кривого Рогу.

Суд визнав винними ще двох бойовиків терористичної організації "ЛНР", які воювали проти України у складі російських окупаційних військ.