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За минулу добу піротехніки Сумщини виявили понад пів сотні вибухонебезпечних предметів

Серед знахідок - артснаряди, протитанкові гранатомети, реактивні снаряди й компоненти активної танкової броні.

За минулу добу піротехніки Сумщини виявили понад пів сотні вибухонебезпечних предметів
Фото: Головне управління ДСНС України у Сумській області

Упродовж 21 липня піротехніки Сумської області виявили 52 вибухонебезпечні предмети.

Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС.

Серед знахідок -  артилерійські снаряди, протитанкові гранатомети, реактивні снаряди та компоненти активної танкової броні. Усіх їх було вилучено на території Сумського, Охтирського та Конотопського районів.

Фото: Головне управління ДСНС України у Сумській області

Фото: Головне управління ДСНС України у Сумській області

В ДСНС закликали жителів Сумщини бути уважними та обережними при виявленні небезпечних знахідок.

Фото: Головне управління ДСНС України у Сумській області

"Ні в якому разі їх не торкайтесь, не намагайтесь їх перенести або розібрати, відійдіть від місця знахідки та зателефонуйте до екстрених служб за номерами 101 та 102", - наголосили рятувальники.

Нагадаємо, днями жителька села Мила у Київській області підірвалась на протипіхотній міні. 65-річна жінка разом із чоловіком пішла до лісу, де натрапила на небезпечну знахідку.

Раніше на Донеччині під час розмінування території підірвався піротехнік.

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