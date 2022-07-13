Чому Захід боїться поразки Росії
Чому Захід боїться поразки Росії
​Миколаївські морпіхи показали, як знищили ворожий боєкомплект на Херсонщині за допомогою "стугни"
​Миколаївські морпіхи показали, як знищили ворожий боєкомплект на Херсонщині за допомогою "стугни"
Херсонська влада закликає мешканців міста та області евакуюватись
Херсонська влада закликає мешканців міста та області евакуюватись
​Протидія ракетній загрозі – українські реалії
​Протидія ракетній загрозі – українські реалії
Військові затримали мажорів, що скоїли п’яне ДТП у Кривому Розі
Військові затримали мажорів, що скоїли п’яне ДТП у Кривому Розі
За минулий тиждень співробітники МВС викрили дві ДРГ та затримали близько 50 осіб, - Єнін
За минулий тиждень співробітники МВС викрили дві ДРГ та затримали близько 50 осіб, - Єнін
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Табір бойовиків у Криму насправді може бути з'їздом страйкболістів (оновлено)
Табір бойовиків у Криму насправді може бути з'їздом страйкболістів (оновлено)
У Броварах захоронили майже 19 тисяч кубометрів знищених росіянами продуктів
У Броварах захоронили майже 19 тисяч кубометрів знищених росіянами продуктів
ГоловнаСуспільствоПодії

На Донеччині під час розмінування підірвався піротехнік

Наразі чоловік переніс декілька операцій у Німеччині.

На Донеччині під час розмінування підірвався піротехнік
Фото: скріншот відео

На Донеччині під час розмінування території підірвався молодий піротехнік.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Трагедія трапилася 1 липня у Покровському районі. 

"Внаслідок спрацювання вибухонебезпечного предмета серйозні травми і поранення отримав молодий піротехнік ДСНС Олександр Курилов. Наразі чоловіку провели дві операції на верхніх та нижніх кінцівках, а також органах зору, в клініці Uni-Klinik Halle в місті Лейпциг, Німеччина", - розповіли в ДСНС.

У держслужбі підкреслили, що "фінансове питання щодо лікування Олександра вирішене".

"Підтримаємо рятувальника молитвою і цілковитою вірою у краще!", - зазначили в ДСНС.

Нагадаємо, за даними МВС, під час розмінування Київської, Чернігівської та Сумської областей було очищено від мін та боєприпасів 274 населені пункти. Загалом розмінувати потрібно майже пів території України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також