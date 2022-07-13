На Донеччині під час розмінування території підірвався молодий піротехнік.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Трагедія трапилася 1 липня у Покровському районі.

"Внаслідок спрацювання вибухонебезпечного предмета серйозні травми і поранення отримав молодий піротехнік ДСНС Олександр Курилов. Наразі чоловіку провели дві операції на верхніх та нижніх кінцівках, а також органах зору, в клініці Uni-Klinik Halle в місті Лейпциг, Німеччина", - розповіли в ДСНС.

У держслужбі підкреслили, що "фінансове питання щодо лікування Олександра вирішене".

"Підтримаємо рятувальника молитвою і цілковитою вірою у краще!", - зазначили в ДСНС.

Нагадаємо, за даними МВС, під час розмінування Київської, Чернігівської та Сумської областей було очищено від мін та боєприпасів 274 населені пункти. Загалом розмінувати потрібно майже пів території України.