Кримінальний авторитет чекав на рішення суду за обвинуваченням у вбивстві.

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру одному з керівників колонії на Чернігівщині, який віддав усний наказ відпустити "злодія в законі".

Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

"Посадовець, після початку російської агресії віддав усний незаконний наказ відпустити "злодія в законі", який чекав на вирок суду за обвинуваченням у вбивстві в СІЗО, що розташоване на території колонії. У березні злодія в законі затримали при спробі перетину державного кордону з Республікою Молдова у Вінницькій області", - розповіли в бюро.

Фото: ДБР

Фото: ДБР

За інформацією Чернігівської обласної прокуратури, йдеться про одного з керівників Менської виправної колонії №91. Підозрюваний допоміг вийти на волю кримінальному авторитету на прізвисько "Гега Озургетський".

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Прокуратура обвинувачує "Гегу" у встановленні та поширенні в суспільстві злочинного впливу, в замаху на вбивство та інших тяжких злочинах.

Щодо керівника колонії вирішують питання про відсторонення його від займаної посади та обрання запобіжного заходу. Підозрюваному за вчинене кримінальне правопорушення загрожує позбавлення волі строком від 3 до 5 років.

Нагадаємо, раніше чоловік, який утік з виправної колонії в Полтавській області, самостійно повернувся до установи.

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