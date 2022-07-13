Через війну учасники української збірної не могли провести тренування в Україні.

Збірна команда України прибула на навчально-тренувальні збори до Великої Британії, де готуватиметься до участі в міжнародних спортивних змаганнях Warrior Games – Ігри воїнів.

Про це повідомляє сайт Міністерства у справах ветеранів.

"Через воєнні дії та безпекові обмеження учасники нашої збірної не мали змоги провести повноцінні спортивні тренування в Україні. Однак завдяки міжнародним партнерам вони підготуються до змагань у Великій Британії", – йдеться у повідомленні.

Фото: mva.gov.ua

Зазначається, що поїздка збірної до Warrior Games не фінансується з бюджету України, всі витрати взяли на себе іноземні партнери. Тренування команди розпочнуться з 15 липня.

Фото: mva.gov.ua

"Міністерка у справах ветеранів України Юлія Лапутіна наголосила, що запрошення України на Warrior Games є визнанням героїзму наших захисників і захисниць. А участь у міжнародних змаганнях стане способом покращення відновлення та реабілітації поранених воїнів, забезпечуючи їм можливість занять адаптивними видами спорту", – повідомляють у Міністерстві.

Фото: mva.gov.ua

Warrior Games (Ігри Воїнів) – це міжнародний спортивно-реабілітаційний захід для військовослужбовців та ветеранів, які отримали поранення, травми чи захворювання під час виконання службових обов’язків у зоні бойових дій. Захід організовує Міністерство оборони США з 2010 року у 12 адаптивних видах спорту: стрільба з лука, гольф, кульова стрільба, легка атлетика, велоспорт, плавання, веслування на тренажерах, баскетбол на візках, регбі на візках, пауерліфтинг, волейбол сидячи.

2022 року змагання відбудуться в Орландо (штат Флорида, США) з 16 по 29 серпня.

До слова, за словами Юлії Лапутіної, кількість ветеранів може збільшитись з 1,2 млн до 5 млн осіб.