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Кількість загиблих від удару по багатоповерхівці в Часовому Яру зросла до 46

Розбір завалів триває. 

Часів Яр
Фото: ДСНС
Часів Яр
Минулої ночі рятувальники дістали тіло ще одного загиблого від російської ракетної атаки на житлову пʼятиповерхівку в м. Часів Яр. Загальна кількість жертв станом на 8 ранку склала 46 людей.

Серед них – одна дитина, хлопчик близько девʼяти років. Врятовано з-під завалів девʼятьох людей. Про це йдеться у фейсбуці ГУ ДСНС України в Донецькій області. 

Рятувальники розчистили понад 465 тонн зруйнованих елементів будинку. Роботи тривають. 

Часів Яр
Фото: ДСНС
Часів Яр

"Від Головного управління залучено 56 осіб та 8 одиниць техніки, два автокрани, два навантажувачі та автогрейдер від місцевих органів влади, на місці чергує 1 автомобіль швидкої медичної допомоги", – йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, що цю атаку російські військові вчинили в суботу, 9 липня. Вогонь вівся з "ураганів". Рятувальники проводять розбір завалів та пошуки людей вже чотири доби. 

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