Депутати пропонують запровадити адміністративну відповідальність за порушення комендантської години

Група народних депутатів пропонує запровадити адміністративну відповідальність за порушення комендантської години.

Відповідний законопроєкт №7553 зареєстровано в Верховній Раді 12 липня.

Текст документа на сайті парламенту поки що відсутній. Зазначається, що наразі він переданий на розгляд керівництву

Серед авторів законопроєкту – народні депутати Олександр Юрченко, Артем Дмитрук, а також Ганна Скороход.

Раніше в ефірі національного телемарафону міністр внутрішніх справ Денис Монастирський також заявив про необхідність на законодавчому рівні передбачити адміністративну відповідальність за недотримання комендантської години.

Нагадаємо, в червні голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба попередив, що на Київщині влада проведе рейди щодо дотримання комендантської години. Він закликав мешканців регіону не нехтувати впровадженими через війну і ймовірних диверсантів обмеженнями.

Кулеба також зазначив, що багато людей розслабилися, нехтують обмеженнями, але в області продовжує діяти комендантська година з 23:00 до 05:00.