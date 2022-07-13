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Депутати пропонують запровадити адміністративну відповідальність за порушення комендантської години

Відповідний законопроєкт №7553 зареєстровано в Верховній Раді 12 липня.

Депутати пропонують запровадити адміністративну відповідальність за порушення комендантської години
Ілюстративне фото
Фото: НПУ

Група народних депутатів пропонує запровадити адміністративну відповідальність за порушення комендантської години.

Відповідний законопроєкт №7553 зареєстровано в Верховній Раді 12 липня.

Текст документа на сайті парламенту поки що відсутній. Зазначається, що наразі він переданий на розгляд керівництву

Серед авторів законопроєкту – народні депутати Олександр Юрченко, Артем Дмитрук, а також Ганна Скороход.

Раніше в ефірі національного телемарафону міністр внутрішніх справ Денис Монастирський також заявив про необхідність на законодавчому рівні передбачити адміністративну відповідальність за недотримання комендантської години.

Нагадаємо, в червні голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба попередив, що на Київщині влада проведе рейди щодо дотримання комендантської години.  Він закликав мешканців регіону не нехтувати впровадженими через війну і ймовірних диверсантів обмеженнями.

Кулеба також зазначив, що багато людей розслабилися, нехтують обмеженнями, але в області продовжує діяти комендантська година з 23:00 до 05:00. 

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