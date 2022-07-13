Євросоюз може надати Україні новий транш військової допомоги на 500 млн євро

З початку війни Україна отримала через Європейський фонд забезпечення миру 2 мільярди євро на оборону.

Європейський Союз розглядає можливість надання Україні п’ятого траншу військової допомоги на суму 500 мільйонів євро.

Про це на засіданні комітетів із оборони та зовнішньої політики Європейського парламенту заявив генеральний секретар Європейської служби зовнішніх дій Стефано Санніно, пише “Європейська правда”.

“З початку вторгнення ми надали два мільярди євро військової допомоги Україні через Європейський фонд забезпечення миру, зокрема першу в історії можливість надання летальної зброї. І ми зараз обговорюємо можливість п’ятого траншу в розмірі 500 мільйонів євро”, – сказав Санніно.

За його словами, Євросоюз “залишається сильним і єдиним перед лицем російської агресії”, а також готовий координувати військову допомогу Україні у межах формату “Рамштайн”.

Нагадаємо, Швеція перерахувала на потреби Збройних Сил України 577,7 млн шведських крон (в еквіваленті – майже 1,7 млрд гривень).

В Україні за незаконні дії з коштами Європейського Союзу планується запровадити кримінальну відповідальність.