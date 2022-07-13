Польща готова навчати українських військових на своїй території, - міністр оборони Блащак

Глава Міноборони України Олексій Резніков зустрівся у Києві з міністром оборони Польщі. На спільній пресовій конференції після зустрічі Маріуш Блащак зазначив, що мир в Україні також є інтересом Польщі.

Про це повідомило “Польське радіо”.

“Ми також говорили про можливість навчання українських військових у Польщі. Саперів можна готувати, ми всі чудово знаємо, що росіяни залишили міни на окупованій українській території, тому їх треба прибрати. Ми готові навчати українських військових, щоб вони могли очистити ці території”, - сказав віцепрем’єр-міністр Блащак.

Він додав, що вартість наданої Польщею допомоги вже перевищує 700 млн доларів. Зокрема, Польща передала переносні зенітні комплекси “Piorun” та гаубиці “Krab” та приблизно 250 танків.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся з віцепрем’єр-міністром, міністром національної оборони Польщі Маріушем Блащаком.