За минулий тиждень співробітники МВС викрили дві ДРГ та затримали близько 50 осіб, - Єнін
За минулий тиждень співробітники МВС викрили дві ДРГ та затримали близько 50 осіб, - Єнін
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Іран планує передати Росії кілька сотень безпілотників, зокрема бойових, – радник Байдена
Іран планує передати Росії кілька сотень безпілотників, зокрема бойових, – радник Байдена
Табір бойовиків у Криму насправді може бути з'їздом страйкболістів (оновлено)
Табір бойовиків у Криму насправді може бути з'їздом страйкболістів (оновлено)
Військові затримали мажорів, що скоїли п’яне ДТП у Кривому Розі
Військові затримали мажорів, що скоїли п’яне ДТП у Кривому Розі
Під час спецоперації на тимчасово окупованій Херсонщині звільнили з полону пʼятьох українців
Під час спецоперації на тимчасово окупованій Херсонщині звільнили з полону пʼятьох українців
Російські війська готуються до бойових дій у Херсоні в разі українського контрнаступу, – Хлань
Російські війська готуються до бойових дій у Херсоні в разі українського контрнаступу, – Хлань
​Протидія ракетній загрозі – українські реалії
​Протидія ракетній загрозі – українські реалії
Херсонська влада закликає мешканців міста та області евакуюватись
Херсонська влада закликає мешканців міста та області евакуюватись
ГоловнаСуспільствоВійна

Польща готова навчати українських військових на своїй території, - міністр оборони Блащак

Польща хоче мати сусідом вільну Україну, тому підтримує її військово.

Польща готова навчати українських військових на своїй території, - міністр оборони Блащак
Фото: Twitter Олексія Резнікова

Глава Міноборони України Олексій Резніков зустрівся у Києві з міністром оборони Польщі. На спільній пресовій конференції після зустрічі Маріуш Блащак зазначив, що мир в Україні також є інтересом Польщі. 

Про це повідомило “Польське радіо”. 

“Ми також говорили про можливість навчання українських військових у Польщі. Саперів можна готувати, ми всі чудово знаємо, що росіяни залишили міни на окупованій українській території, тому їх треба прибрати. Ми готові навчати українських військових, щоб вони могли очистити ці території”, - сказав віцепрем’єр-міністр Блащак.

Він додав, що вартість наданої Польщею допомоги вже перевищує 700 млн доларів. Зокрема, Польща передала переносні зенітні комплекси “Piorun” та гаубиці “Krab” та приблизно 250 танків.  

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся з віцепрем’єр-міністром, міністром національної оборони Польщі Маріушем Блащаком.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також