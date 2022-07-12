Пропагандистка комуністичного режиму з Івано-Франківська отримала 5 років позбавлення волі

Прихильниця СРСР з 2015 року набула громадянство України та проживала в Івано-Франківську.

Суд визнав уродженку РФ, котра мешкала у Івано-Франківську, винною у пропаганді та публічному використанні символіки комуністичного тоталітарного режиму (ч. 1, 2 ст. 436-1 КК України). Жінка отримала покарання у виді 5 років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба Івано-Франківської обласної прокуратури.

“У суді прокурор довів, що обвинувачена упродовж 2019-2022 років у забороненій соціальній мережі "Вконтакте" систематично поширювала, а також публічно використовувала матеріали із зображенням символіки комуністичного тоталітарного режиму”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вона популяризувала ідеї відродження та відновлення СРСР, а також виправдовувала злочинний режим та звеличувала Леніна і Сталіна.

Судово-лінгвістична експертиза підтвердила, що такими дописами вона пропагувала комуністичний тоталітарний режим.

Як раніше повідомлялось, судитимуть колишню артистку Хмельницької філармонії, яку звинувачують у підтримці російської агресії та поширенні ворожої пропаганди.