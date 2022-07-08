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Колишню артистку Хмельницької філармонії звинувачують у колабораціонізмі

Поширювала російську пропаганду в соцмережах.

Колишню артистку Хмельницької філармонії звинувачують у колабораціонізмі
Фото: Хмельницька обласна прокуратура

Судитимуть колишню артистку Хмельницької філармонії, яку звинувачують у підтримці російської агресії та поширенні ворожої пропаганди.

Про це повідомили в Хмельницькій обласній прокуратурі.

"Встановлено, що колишня артистка Хмельницької філармонії в соцмережах регулярно розповсюджувала дописи з російською пропагандою, у яких українську владу звинувачують у брехливому висвітленні війни та виправдовують проведення так званої "спецоперації", - зазначили в установі.

Підозрювана активно перепощувала з російських груп дописи, де Збройні Сили України звинувачували у вбивствах мирного населення в Бучі, Краматорську.

"За результатами санкціонованого обшуку за місцем проживання артистки-колаборантки було виявлено та вилучено російську символіку, георгіївські стрічки, шеврони військових підрозділів ЗС РФ, а також комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності останньої", - повідомили в прокуратурі.

Фото: Хмельницька обласна прокуратура

Жінку звинуватили в колабораційній діяльності. Окружна прокуратура Хмельницького скерувала до суду обвинувальний акт.

Нагадаємо, у травні на Рівненщині оголосили підозру двом прихильницям Росії. Вони називали звірства російських військових "постановкою" української влади, організованою задля розпалювання національної ворожнечі. Також одна з підозрюваних заперечувала масове вбивство українських громадян на залізничному вокзалі у м. Краматорськ, звинувачуючи в цьому військовослужбовців ЗСУ.

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