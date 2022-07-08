За ініціативи СБУ заарештовано 2,1 млрд грн активів українських компаній, які належать російським корпораціям

Частина прибутку цих підприємств йшла на підготовку та ведення агресивної війни РФ проти України.

За матеріалами Служби безпеки України накладено арешт на корпоративні права та нерухоме майно одинадцяти підприємств, кінцевими бенефіціарами яких є російські державні корпорації "Роснефть", "Росатом" та "Газпром".

Про це повідомляє спецслужба на своєму офіційному Telegram-каналі.

"У ході оперативно-слідчих дій встановлено, що частина прибутку цих підприємств йшла на підготовку та ведення агресивної війни РФ проти України, а також на фінансування діяльності російських диверсійно-розвідувальних груп", - йдеться у повідомленні.

Орієнтовна сукупна вартість заарештованих судом корпоративних прав перевищує 2,1 млрд гривень. Також накладено арешт на 46 об’єктів нерухомого майна, які знаходяться в їхній власності.

За повідомленням української спецслужби, завдяки своєчасному арешту цих активів вдалося заблокувати спроби фактичних власників «переписати» їх на підставних осіб та запобігти збереженню ними контролю над цими активами.

"СБУ продовжує досліджувати всі обставини діяльності цих підприємств у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 113 (диверсія) та ч. 1 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни) КК України. Тривають комплексні заходи щодо вилучення заблокованих активів на користь України", - додають у спецслужбі.

Зазначається, що заходи з виявлення підприємств, контрольованих РФ, проводили співробітники СБУ та Національної поліції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, нещодавно було заарештовано активи українського банку і компанії, що спонсорували агресію Росії.

Також, за ініціативи СБУ, заарештовано корпоративні права турагентства TUI, повʼязаного з російським бізнесменом Олексієм Мордашовим.