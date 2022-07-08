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Судитимуть керівників медзакладу на Одещині, які розтратили 3,5 млн "ковідних" коштів

За завищеними цінами без тендерів закупили респіраторні маски і оглядові рукавички.

Судитимуть керівників медзакладу на Одещині, які розтратили 3,5 млн "ковідних" коштів
Фото: volynonline.com

На Одещині будуть судити двох керівників комунального медичного закладу, які розтратили 3,5 мільйона гривень "ковідних" коштів.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

"Один із заступників, виконуючи обов’язки керівника медзакладу, у квітні 2021 року, без проведення тендеру, уклав угоду з постачальником про закупівлю для медиків респіраторних масок для захисту дихальних шляхів за ціною завищеною на понад 80%. Переплата на закупівлі склала понад 2 млн гривень", - розповіли в прокуратурі.

За такою ж схемою інший заступник закупив оглядові рукавички. Ціну завищили у понад 2,5 рази, тож переплата склала понад 1,5 млн грн.

За клопотання прокуратури обвинувачених відсторонили від посад. Щоб відшкодувати завдані збитки, посадовцям пред'явили цивільні позови.

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше Державна фіскальна служба викрила у міськраді Кривого Рогу махінації із закупівлею обладнання для тестів на коронавірус.

Торік Держаудитслужба під час перевірки витрат Спеціального фонду по боротьбі з коронавірусом за 2020 рік на потреби Міністерства внутрішніх справ виявила порушень і проблемних питань на суму 26,5 млн гривень.

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