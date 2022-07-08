До Ради внесли постанову про виключення з податкового Комітету ВРУ депутата-колаборанта Ковальова, - Железняк

Постанова набере чинності з дня її прийняття.

У Верховній Раді зареєстровано проєкт Постанови «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев'ятого скликання"».

Про це повідомляє депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк у своєму телеграм Тelegram.

Серед єдиної зміни - відкликання Ковальова Олексія Івановича - народного депутата України, з посади члена Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, обраного за квотою пропорційного представництва депутатської фракції Політичної партії «Слуга народу».

Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Нагадаємо, народному депутату Олексію Ковальову оголосили підозру в державній зраді та пособництві державі-агресору.

Перед тим, окупанти призначили нардепа-колаборанта Ковальова, який вижив після підриву його автомобіля в Херсоні, заступником у самопроголошеній владі Херсонщини. Крім нього, «керувати» областю будуть російські «управлінці».