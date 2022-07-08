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​Кримська молодь почала виконувати заборонені окупантами українські пісні

Проукраїнські настрої серед жителів Криму стали більш помітними на тлі вторгнення Росії в Україну.

​Кримська молодь почала виконувати заборонені окупантами українські пісні
Фото: pravda.com.ua

Кримська молодь почала частіше виконувати українські пісні навіть під час офіційних заходів. Йдеться про композиції авторства українських виконавців, які відкрито говорять про розв’язану Росією війну в Україні.

Про це повідомляє “НикВести”.

Зазначається, що під час концерту до Дня молоді, що відбувся 30 червня у селищі Чорноморське окупованого Криму, його учасники виконали пісні “Люди” Андрія Хливнюка (Бумбокс), “Спи собі сама” Андрія Кузьменка (Кузьма Скрябін) та “Обійми” Святослава Вакарчука (Океан Ельзи).

Деяким виконавцям по 18-19 років, а отже, під час окупації Криму, їм було трохи більше ніж 10 років. Тобто вони не тільки не забули українську мову, а й продовжують співати українською.

Текст композиції “Обійми” Святослава Вакарчука починається фразою “Коли настане день, закінчиться війна”. З березня 2022 року російська влада карає громадян за використання слова “війна”, не розбираючись навіть у контексті застосування. Так, за плакат “Нет войне” або навіть “Миру – мир” можна отримати до 15 років позбавлення волі. З 17 березня Святослав Вакарчук та група “Океан Ельзи” перебувають у списку заборонених у РФ.

Автор іншої композиції, що звучить, Андрій Хливнюк, з початку повномасштабного вторгнення Росії записався до лав Патрульної поліції Києва, яка захищала українську столицю під час спроб російських військ захопити місто. Музику Андрія Хливнюка та його гурту Бумбокс заборонено в Росії ще з 2014 року.

 

Нагадаємо, 1 липня відбулася телефонна розмова Головкому ЗСУ Валерія Залужного з його американським колегою Марком Міллі, де вони обговорили стратегічне завдання Сил оборони України – звільнення всієї української території в межах міжнародно визнаних кордонів, включаючи Крим.

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