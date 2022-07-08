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Українська авіація знищила 16 одиниць техніки, склад боєприпасів і десятки окупантів

Удари були завдані на Східному напрямку.

Українська авіація знищила 16 одиниць техніки, склад боєприпасів і десятки окупантів
Су-25
Фото: wikipedia.org

Минулої доби Повітряні сили ЗСУ знищили 16 одиниць ворожої техніки, склад боєприпасів і десятки російських військових.

Про це повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що 7 липня бомбардувальники Су-24м та штурмовики Су-25 Повітряних сил Збройних сил України завдали ракетно-бомбових ударів на Східному напрямку.

Уражено бойові позиції противника, вісім танків, вісім бойових броньованих машин, польовий склад боєприпасів та живу силу ворога.

Нагадаємо, минулої доби ЗСУ знищили близько 250 російських військових, 35 танків та 14 броньованих машин. Загалом з 24 лютого по 8 липня українська армія ліквідувала близько 36 900 окупантів.

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