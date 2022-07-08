Головне за ніч. П’ятниця, 8 липня

Наступ ворога на Донеччині, обстріли Чернігівщини і Харкова, замах на експрем’єра Японії, паркан на кордоні Фінляндії.

Генеральний штаб повідомляє, що Збройні сили України відкинули окупантів біля Богородичного та Дементіївки під Харковом. ЗСУ також придушили спроби ворожого штурму на Харківському і Слов’янському напрямках.

На Бахмутському напрямку окупанти наступають в напрямку Веселої Долини та в районі населеного пункту Спірне. На Донецькому напрямку – у напрямку Верхньокам’янського, мають частковий успіх.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 8 липня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що минулої доби ЗСУ знищили близько 250 російських військових, 35 танків та 14 броньованих машин. Загалом з 24 лютого по 8 липня українська армія ліквідувала близько 36 900 окупантів.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.

Про інші втрати загарбників – у новині.

Нагадаємо, у розвідці Великої Британії повідомили, що Росія, ймовірно, зосереджує техніку на лінії фронту в напрямку міста Сіверськ Донецької області – приблизно за 8 км на захід від теперішньої російської лінії фронту. Військові РФ, ймовірно, роблять паузу перед початком нових наступальних дій у Донецькій області.

Минулої доби на Донеччині російські окупанти вбили шістьох мирних мешканців – у Краматорську, Слов'янську, Авдіївці, Сіверську, Покровському та Орлівці. 21 людина отримала поранення, повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Агресор постійно обстрілює Донеччину, вбиваючи та травмуючи громадян, знищуючи цивільну інфраструктуру населених пунктів.

Уночі Росія обстріляла з кулеметів Чернігівщину і била з РСЗВ по Харкову. По прикордонню Сумщини стріляли з артилерії, йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

У Дніпропетровській області ворог знову обстріляв дві громади Криворізького району – Апостолівську та Зеленодольську. У Зеленодольську поцілили по парковій зоні та дачному масиву.

У Миколаєві зранку лунали вибухи.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Хмельниччині, Одещині, Полтавщині, Житомирщині та Київщині.

Унаслідок учорашнього обстрілу Краматорська є вбиті та поранені. Точна кількість жертв уточнюється, повідомили в обласній поліції Донеччини.

За попередніми даними, близько 13:00 росіяни випустили по місту ракету 9М723 з ракетного комплексу "Іскандер-М". Ракета влучила в житловий сектор, пошкоджено 15 будинків. Докази воєнного злочину зібрано.

На колишнього прем’єр-міністра Японії Сіндзо Абе здійснено замах під час його виступу на сцені спорткомплексу в місті Нара.

Повідомляється, що Абе був госпіталізований із кровотечею і без свідомості. Очевидці чули в залі постріли, охорона затримала одного підозрюваного.

Парламент Фінляндії ухвалив закон про посилення кордону з Росією.

"Побоюючись, що Москва може використовувати міграцію для політичного тиску, нові поправки до Закону про прикордонну охорону сприяють зведенню міцніших загороджень на східному кордоні країни з Росією протяжністю 800 миль (1300 км)", – йдеться у повідомленні.

"Війна в Україні зробила це питання невідкладним", – зазначила старший радник міністерства внутрішніх справ Енн Іханус.

Нині кордони Фінляндії захищені переважно легкими дерев'яними парканами, які перешкоджають тваринам заходити на територію країни. Наразі планується збудувати міцний паркан із справжнім бар'єрним ефектом.

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