Парламент Фінляндії ухвалив закон про посилення кордону з Росією

"Війна в Україні зробила це питання невідкладним".

Парламент Фінляндії ухвалив закон про будівництво більш міцних парканів на кордоні з Росією.

Про це пише The Guardian.

“Побоюючись, що Москва може використовувати міграцію для політичного тиску, нові поправки до Закону про прикордонну охорону сприяють зведенню міцніших загороджень на східному кордоні країни з Росією протяжністю 800 миль (1300 км)”, – йдеться у повідомленні.

Старший радник міністерства внутрішніх справ Енн Іханус зазначила, що мета закону – посилити оперативні можливості прикордонників у реагуванні на гібридні загрози.

"Війна в Україні зробила це питання невідкладним", – додала вона.

Нині кордони Фінляндії захищені переважно легкими дерев'яними парканами, переважно призначеними для того, щоб перешкодити тваринам заходити на територію країни.

“Зараз ми прагнемо збудувати міцний паркан із справжнім бар'єрним ефектом", – сказала директор юридичного відділу фінських прикордонників Санна Пало.

Водночас, найімовірніше, що новий закон не охоплюватиме весь східний кордон, а лише найважливіші ділянки.

Новий закон також дозволяє закривати пункти перетину кордону та зосереджувати осіб, які шукають притулку, у певних пунктах у разі великомасштабної спроби перетину держмежі.

Гельсінкі також ухвалили поправки до законодавства про надзвичайні повноваження, щоб визначення “надзвичайний стан” ширше враховувало різномантіні гібридні загрози.

Нагадаємо, командувач фінськими Оборонними силами Тімо Ківінен заявив, що Фінляндія десятиліттями готувалася до можливої війни з Росією та готова відбити напад.

5 липня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про те, що Фінляндія та Швеція набули статусу запрошених до НАТО й братимуть участь у роботі Альянсу.

18 травня Фінляндія і Швеція офіційно подали заявки на вступ до НАТО. Це рішення вони ухвалили після того, як напад Росії на Україну спричинив нові побоювання щодо безпеки в регіоні. Процес розгляду заявки Швеції та Фінляндії на вступ до Північно-атлантичного альянсу заблокувала Туреччина. Однак, потім сторони дійшли згоди.