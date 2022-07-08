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Румунія зможе забезпечити постачання газу до України, – прем’єр Ніколає Чуке

Про це йшлося після запуску інтерконектора з Греції до Болгарії.

Румунія зможе забезпечити постачання газу до України, – прем’єр Ніколає Чуке
Фото: ЕРА/UPG

Після запуску інтерконектора з Греції до Болгарії Румунія зможе забезпечити постачання газу до України та Молдови.

Про це заявив румунський прем'єр Ніколає Чуке під час візиту до Греції з нагоди запуску інтерконектора, пише Digi24.

За його словами, цей трубопровід є надзвичайно важливим для газотранспортної мережі Європи.

“По суті, цей інтерконнектор забезпечить газопостачання як Болгарії, так і Румунії. І, звичайно, ми можемо забезпечити газопостачання наших східних партнерів — України та Республіки Молдова”, – сказав прем'єр.

Нагадаємо, як повідомив генеральний директор ТОВ “Оператор ГТС” Сергій Макогон, агресор зменшив до мінімальних показників транзит газу через Україну в Європу. Наразі залишається мінімальний обсяг транзиту на рівні 40 млн куб м газу на добу.

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