Байден зустрінеться з королем та наслідним принцом Саудівської Аравії

США потребують підтримки одного з найбільших нафтовиробників у світі через зростання цін на пальне у країні.

Президент США Джо Байден під час візиту на Близький Схід проведе двосторонні переговори з королем Саудівської Аравії Салманом ібн Абдул-Азізом та іншими керівниками країни, включно з спадковим принцом Мухаммедом ібн Салманом.

Про це пише “Голос Америки” з посиланням на Білий дім.

Візит президента, зокрема, стане спробою відновити стосунки з могутнім спадковим принцом Саудівської Аравії, якого Байден раніше називав “ізгоєм”.

Поїздка президента Байдена розпочнеться 13 липня та триватиме до 16 липня. Першим її пунктом стане відвідини Ізраїлю.

За оцінками анлітиків Reuters, Байден потребує підтримки Саудівської Аравії, одного з найбільших нафтовиробників у світі, через зростання цін на пальне в США, а також оскільки Вашингтон прагне припинення війни в Ємені, де коаліція під командуванням саудівців нещодавно продовжила режим припинення вогню.

Сполучені Штати також хочуть стримати зростання впливу Ірану на Близькому Сході та глобального впливу Китаю.

“Проте, досі було невідомо, чи відбудеться особиста зустріч Байдена зі спадкоємцем, а де-факто – лідером Саудівської Аравії, який, на думку американських розвідслужб, стоїть за вбивством у 2018 році Джамаля Хашоггі, опозиційного журналіста, який співпрацював з газетою Washington Post і був опонентом принца”, – зазначає видання.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі повідомив, що Байден також обговорить припинення вогню в Ємені і порушить питання дотримання прав людини та енергетичної безпеки під час зустрічей з лідерами Перської затоки.

Представники Білого дому також обговорять з регіональними лідерами можливості протиповітряної оборони через можливу загрозу з боку Ірану.