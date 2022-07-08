Європарламент визнав українські водійські посвідчення, - Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Українські біженці в Європі можуть не міняти українські водійські посвідчення на європейські, якщо відповідне рішення Європарламенту затвердить Рада Євросоюзу.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

“Якщо посвідчення буде втрачене, у ЄС зможуть видавати нове. Для цього людина повинна підтвердити, що мала дійсне водійське посвідчення в Україні”, - йдеться у повідомленні.

При цьому біженці, які працювали водіями вантажівок і автобусів, зможуть підтвердити свої українські сертифікати професійної придатності на коротких курсах.

Таким чином, вони зможуть працювати в ЄС протягом дії дозволу на перебування.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії, за даними ООН, Україну покинуло понад 8 млн людей. Зараз в Європі перебуває майже 5,3 млн біженців, із яких біля 4,5 млн проживають у Польщі, яка з 1 липня скасувала безплатний проїзд залізницею для українських біженців.

Раніше повідомлялось, що близько 13 тисяч громадян України, які перебувають в Ізраїлі на легальних засадах, зможуть з 1 липня працевлаштовуватися.