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Європарламент визнав українські водійські посвідчення, - Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Тепер рішення Європарламенту має офіційно затвердити Рада ЄС. 

Європарламент визнав українські водійські посвідчення, - Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки
Фото: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Українські біженці в Європі можуть не міняти українські водійські посвідчення на європейські, якщо відповідне рішення Європарламенту затвердить Рада Євросоюзу. 

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. 

“Якщо посвідчення буде втрачене, у ЄС зможуть видавати нове. Для цього людина повинна підтвердити, що мала дійсне водійське посвідчення в Україні”, - йдеться у повідомленні.

При цьому біженці, які працювали водіями вантажівок і автобусів, зможуть підтвердити свої українські сертифікати професійної придатності на коротких курсах.  

Таким чином, вони зможуть працювати в ЄС протягом дії дозволу на перебування. 

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії, за даними ООН, Україну покинуло понад 8 млн людей. Зараз в Європі перебуває майже 5,3 млн біженців, із яких біля 4,5 млн проживають у Польщі, яка з 1 липня скасувала безплатний проїзд залізницею для українських біженців.  

Раніше повідомлялось, що близько 13 тисяч громадян України, які перебувають в Ізраїлі на легальних засадах, зможуть з 1 липня працевлаштовуватися

 

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