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Польща скасовує безкоштовний проїзд залізницею для українських біженців з 1 липня

Послугами залізниці вже користалися понад 2,3 млн українців.

Польща скасовує безкоштовний проїзд залізницею для українських біженців з 1 липня
Фото: EPA/UPG

Польща з 1 липня скасовує безкоштовний проїзд своєю залізницею для біженців з України. Про це йдеться у повідомленні Польської залізниці. 

Видача безкоштовних квитків триватиме до 30 червня і лише в східному напрямку  - до міст Хелм, Дорогуськ, Люблін, Грубешув, Перемишль, Загуж, Ярослав та Жешув, з 1 липня поїздки відбуватимуться на загальних підставах. 

Нагадаємо, безкоштовний проїзд для громадян України у 2-му класі поїздів економ категорій TLK та IC були запроваджені 26 лютого цього року з початком російської війни проти України. Польський перевізник був першим, який надав таку можливість. Послугами PKP Intercity вже скористалися понад 2,3 мільйона громадян України.

Також нагадаємо, що з 1 липня уряд Польщі готується перестати виплачувати українським біженцям допомогу в розмірі 40 злотих на день (близько 300 гривень) на харчування та ночівлю.

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