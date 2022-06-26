Польща скасовує безкоштовний проїзд залізницею для українських біженців з 1 липня

Польща з 1 липня скасовує безкоштовний проїзд своєю залізницею для біженців з України. Про це йдеться у повідомленні Польської залізниці.

Видача безкоштовних квитків триватиме до 30 червня і лише в східному напрямку - до міст Хелм, Дорогуськ, Люблін, Грубешув, Перемишль, Загуж, Ярослав та Жешув, з 1 липня поїздки відбуватимуться на загальних підставах.

Нагадаємо, безкоштовний проїзд для громадян України у 2-му класі поїздів економ категорій TLK та IC були запроваджені 26 лютого цього року з початком російської війни проти України. Польський перевізник був першим, який надав таку можливість. Послугами PKP Intercity вже скористалися понад 2,3 мільйона громадян України.

Також нагадаємо, що з 1 липня уряд Польщі готується перестати виплачувати українським біженцям допомогу в розмірі 40 злотих на день (близько 300 гривень) на харчування та ночівлю.