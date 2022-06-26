Вибухи біля Черкас: загинув залізничник

Внаслідок удару росіян по околицям Черкас загинув співробітник залізничної колії.

Про це повідомив глава Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець, повідомляє 24 канал.

"Загиблий обслуговував залізничну колію й саме перебував на чергуванні. Він діяв відповідно до сигналів ракетного нападу, але цивільна інфраструктура не пристосована до захисту повною мірою", – заявив Табурець.

Як зазначив керівник Черкаської ОВА, коли сталися надзвичайно потужні вибухи, які завдали великих руйнувань, чоловік потрапив в зону ураження ракети. Крім того, Табурець повідомив, що ще 3 людей, які отримали поранення зараз перебувають у критичному стані. За його словами, їм надають необхідну допомогу.

Табурець також розповів, що внаслідок ракетних ударів ворога по Черкащині постраждав об'єкт цивільної інфраструктури поблизу обласного центру.

Нагадаємо, що біля Черкас вдень у неділю, 26 червня, пролунало два вибухи. Одна людина загинула і ще 5 поранені.