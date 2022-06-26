Саміт G7 має відреагувати на удари РФ по Києву, - Єрмак

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак наголошує, що саміт G7, який відбувається з 26 по 28 червня, має відреагувати на російські удари по Києву 26 червня.

Про це Єрмак повідомив у Telegram.

"Санкції мають бути агресивнішими. Ембарго на експорт золота - це добре, але потрібне газове ембарго у новому санкційному пакеті ЄС. Відповідь на продовольчу кризу - військові конвої для розблокування наших портів. Визнання Росії країною-спонсором тероризму дуже необхідне", - написав Єрмак.

Єрмак нагадав партнерам, що збільшення кількості важкого озброєння для України - це шлях до перемоги над ворогом, який розуміє лише силу.

Нагадаємо, вранці 26 червня у Києві пролунали кілька вибухів. З будинку у Шевченківському районі Києва, куди влучила російська ракета, евакуювали 25 мешканців.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив про те, що окупанти обстріляли Київ з літаків Ту-95 і Ту-160 ракетами Х101.

Внаслідок ворожого обстрілу Києва одна людина загинула, чотирьох постраждалих госпіталізували.