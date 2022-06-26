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Київ обстріляли ракетами з літаків Ту-95 і Ту-160, – Повітряні сили ЗСУ

По столиці було випущено від чотирьох до шести ракет. 

Київ обстріляли ракетами з літаків Ту-95 і Ту-160, – Повітряні сили ЗСУ
Ту-95
Фото: .wikipedia.org

Окупанти обстріляли Київ з літаків Ту-95 і Ту-160 ракетами Х101.

Про це в ефірі телемарафону UArazom сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

“Стратегічні бомбардувальники Ту-95 і Ту-160, якими завдали удару по Київщині сьогодні, це ті бомбардувальники, які в районі Каспійського моря, Астрахані, вони звідти злітають. На озброєнні у них основні ракети, які вони звідти по нас запускають, Х101 Вона може летіти на відстань до 5,5 тис. км”, – прокоментував він.

Фото: ДСНС України у Telegram

Юрій Ігнат додав, що бомбардувальникам залітати до України абсолютно необов’язково, їм треба просто злетіти, вийти на бойовий курс і випустити ракети.

“Таких ракет було випущено від чотирьох до шести сьогодні. Власне, наша ППО спрацювала, частину ракет збито. Є підтвердження про одну, уламки іншої шукають”, – сказав Ігнат.

Нагадаємо, сьогодні зранку в Шевченківському районі столиці пролунали вибухи. У двох будинках відбувається порятунок і евакуація мешканців.

За інформацією ДСНС України, задіяні 19 одиниць пожежної техніки та 67 чоловік особового складу ДСНС. Також задіяні 20 чоловік особового складу КАРС “Київська служба порятунку”.

Станом на 11:21 25 мешканців було евакуйовано з будинку в Шевченківському районі Києва у який вранці влучили російські ракети. Було госпіталізовано чотирьох осіб, зокрема семирічну дівчинку та її матір.

У Нацполіції говорили про те, що внаслідок обстрілу було поранено п‘ятьох людей.

 

 

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