26 червня Чернігівську область знову обстріляли з території Російської Федерації.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

"Близько 05 години ранку в районі населеного пункту Гірськ було зафіксовано 8 вибухів (виходів) та 8 вибухів (приходів) зі ствольної артилерії. Приблизно в той же час було чути 10 вибухів (приходів) в одному з населених пунктів Новгород-Сіверського району", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення інформація не надходила. Пошкодження цивільної інфраструктури зафіксовано в Новгород-Сіверському районі.

Фото: ОК "Північ"

Нагадаємо, що 25 червня російська армія завдала удару по селищу Десна в Чернігівській області. Відомо про руйнування об'єктів інфраструктури.