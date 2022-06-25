Росія знову обстріляла Десну ракетами

Російська армія завдала удару по селищу Десна в Чернігівській області.

Про це після четвертої ранку 25 червня повідомив голова Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус у telegram.

"Селище Десна зазнало чергового ракетного обстрілу. Подробиці згодом", – повідомив він.

Повітряна тривога на Чернігівщині, як і багатьох українських областях, цієї ночі зберігалась майже весь час.

Нагадаємо, попередній масований ракетний удар по Десні росіяни здійснили в травні. Близько 5:00 17 травня російська авіація випустила чотири ракети по селищу Десна, дві з них влучили в будівлі. Загинули 87 людей.

У Десні розташовується центр підготовки ЗСУ.