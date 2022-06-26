Після захоплення Сєвєродонецька ворожа армія зосередила усі сили на захопленні останньої фортеці Луганщини – Лисичанська.

Про це повідомив у Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

“Авіаудари завдано по місту, а також в районі Білої Гори. Руйнувань багато – Лисичанськ вже майже не впізнати. На землі лежить телевізійна вежа, серйозно пошкоджено автомобільний міст, є потрапляння снарядів в будинки, будівлю СБУ тощо”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Сергій Гайдай у Telegram

Зазначається, що на території багатопрофільної лікарні знайдено тіло чоловіка без ознак життя. Він отримав чисельні мінно-вибухові травми.

Після відведення підрозділів наших військ ворог закріпився в Сєвєродонецьку, Сиротиному, Вороновому та Борівському.

Фото: Сергій Гайдай у Telegram

Наостанок росіяни здійснили обстріл “Азоту” та полігону ДСНС в Сєвєродонецьку, відкрили вогонь по селищам Павлоград та Синецький, перевірили на міцність вже зруйновані та обстріляні мости на Лисичанськ.

Також зазнали руйнувань від російської навали Вовчоярівка, Лоскутівка, Верхньокам’янка і Золотарівка.

Нагадаємо, Сєвєродонецьк окуповано російськими військами. Місцеві мешканці можуть виїхати тільки на окуповані Росією території. Місто зруйновано на 90%.