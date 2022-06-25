745 населених пунктів України лишаються без електроенергії через російські обстріли

В Україні 745 населених пунктів лишаються знеструмленими через бойові дії. Це близько 579 200 споживачів, повідомили в Telegram "Енергоатому".
В Донецькій області без електроенергії – близько 346 000, в Луганській – понад 128 000, Харківській – близько 35 000.
"Без газопостачання залишаються близько 185 тисяч абонентів", – зазначили в "Енергоатомі".
Попри бої, українські енергетики докладають зусиль для повернення енергопостачання.
За минулу добу відновлено постачання близько 13,7 тисячам споживачів, які були знеструмлені через бойові дії. Зокрема:
- у Донецькій області – 5,6 тисячам
- у Запорізькій – 5,3 тисячам
- у Миколаївській – 2,3 тисячам
- у Херсонській – 500 споживачам