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745 населених пунктів України лишаються без електроенергії через російські обстріли

Енергетики докладають зусиль для відновлення постачання. За добу світло повернулось до 13,7 тисяч споживачів. 

745 населених пунктів України лишаються без електроенергії через російські обстріли
ілюстративне фото
Фото: http://energomir.net

В Україні 745 населених пунктів лишаються знеструмленими через бойові дії. Це близько 579 200 споживачів, повідомили в Telegram "Енергоатому".

В Донецькій області без електроенергії – близько 346 000, в Луганській – понад 128 000, Харківській – близько 35 000. 

"Без газопостачання залишаються близько 185 тисяч абонентів", – зазначили в "Енергоатомі".

Попри бої, українські енергетики докладають зусиль для повернення енергопостачання. 

За минулу добу відновлено постачання близько 13,7 тисячам споживачів, які були знеструмлені через бойові дії. Зокрема:

  • у Донецькій області – 5,6 тисячам
  • у Запорізькій – 5,3 тисячам
  • у Миколаївській – 2,3 тисячам
  • у Херсонській – 500 споживачам

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