Також окупанти брали участь у бойових діях у ЦАР та на Донбасі.

Бійці підрозділу Сил спеціальних операцій "Азов" Харків ліквідували групу ворожих найманців.

Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

За даними управління, загарбники брали участь у бойових діях у Сирії, Лівії, Центральноафриканській Республіці, а також на Донбасі.

Командир "Азову" Анатолій Сидоренко підкреслив, що вороги - "дослідні та добре навчені, які прийшли з однією метою – вбивати".

"Група військових була оперативно ліквідована силами СЗГ АЗІВ Харків. Тепер у ворожому загоні три вакантні місця", - додав Сидоренко.

Нагадаємо, підрозділ Сил спеціальних операцій "Азов" Харків було офіційно сформовано 29 травня.