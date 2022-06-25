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Бійці підрозділу "Азов" Харків ліквідували ворожих найманців, які воювали в Сирії та Лівії

Також окупанти брали участь у бойових діях у ЦАР та на Донбасі.

Бійці підрозділу "Азов" Харків ліквідували ворожих найманців, які воювали в Сирії та Лівії
Фото: t.me/AZOVsof

Бійці підрозділу Сил спеціальних операцій "Азов" Харків ліквідували групу ворожих найманців.

Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

За даними управління, загарбники брали участь у бойових діях у Сирії, Лівії, Центральноафриканській Республіці, а також на Донбасі.

Командир "Азову" Анатолій Сидоренко підкреслив, що вороги - "дослідні та добре навчені, які прийшли з однією метою – вбивати". 

"Група військових була оперативно ліквідована силами СЗГ АЗІВ Харків. Тепер у ворожому загоні три вакантні місця", - додав Сидоренко.

Нагадаємо, підрозділ Сил спеціальних операцій "Азов" Харків було офіційно сформовано 29 травня.

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