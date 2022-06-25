Бійці підрозділу Сил спеціальних операцій "Азов" Харків ліквідували групу ворожих найманців.
Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.
За даними управління, загарбники брали участь у бойових діях у Сирії, Лівії, Центральноафриканській Республіці, а також на Донбасі.
Командир "Азову" Анатолій Сидоренко підкреслив, що вороги - "дослідні та добре навчені, які прийшли з однією метою – вбивати".
"Група військових була оперативно ліквідована силами СЗГ АЗІВ Харків. Тепер у ворожому загоні три вакантні місця", - додав Сидоренко.
Нагадаємо, підрозділ Сил спеціальних операцій "Азов" Харків було офіційно сформовано 29 травня.