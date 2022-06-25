На вимогу СБУ заблокували майже 500 проросійських Youtube-каналів

Передано на блокування 1529 Telegram-каналів і ботів, 426 акаунтів в Instagram, 93 – в Facebook, а 1050 – у TikTok.

За зверненням Служби безпеки України в рамках боротьби з рашистською пропагандою було заблоковано майже 500 проросійських Youtube-каналів.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Також передано на блокування 1529 Telegram-каналів і ботів, 426 акаунтів в Instagram, 93 – в Facebook і 1050 – у TikTok.

У спецслужбі зазначили - кіберфахівці затримують ворожих агітаторів та агентів, нейтралізують кібератаки і викривають російські фейки.

СБУ закликала українців долучатися до інформаційного спротиву.

"Надсилайте на наш офіційний чат-бот t.me/Traitor_Search_bot інформацію про інтернет-агентів, які "зливають" ворогу важливі дані або поширюють у соцмережах контент на підтримку загарбників", - наголосили у спецслужбі.

Нагадаємо, YouTube видалив понад 700 тис. відеороликів, які поширювали фейки про війну в Україні.

Нещодавно СБУ оприлюднила ФСБшні методички, розроблені для російських пропагандистів.