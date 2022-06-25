У Харкові назвали райони, де зберігається загроза артобстрілу

Мешканців закликають не виходити на вулиці.

У декількох районах Харкова зберігається загроза артилерійського обстрілу російськими військами.

Про це повідомляє "Суспільне".

Мова йде про Північну Салтівку, 602-й мікрорайон, П’ятихатки та селище Жуковського.

"Закликаємо не перебувати на вулиці та триматися ближче до укриттів. Протягом усього дня у цих районах зберігатиметься загроза російських артобстрілів", - повідомили у Департаменті цивільного захисту.

Нагадаємо, останнім часом обстріли російськими військами Харкова та області посилилися. Ворог продовжує бити з артилерії та РСЗВ.

23 червня внаслідок обстрілів російських окупантів на Харківщині були поранені та загиблі мирні жителі.