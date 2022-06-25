У Харкові назвали райони, де зберігається загроза артобстрілу

У декількох районах Харкова зберігається загроза артилерійського обстрілу російськими військами.
Про це повідомляє "Суспільне".
Мова йде про Північну Салтівку, 602-й мікрорайон, П’ятихатки та селище Жуковського.
"Закликаємо не перебувати на вулиці та триматися ближче до укриттів. Протягом усього дня у цих районах зберігатиметься загроза російських артобстрілів", - повідомили у Департаменті цивільного захисту.
Нагадаємо, останнім часом обстріли російськими військами Харкова та області посилилися. Ворог продовжує бити з артилерії та РСЗВ.
23 червня внаслідок обстрілів російських окупантів на Харківщині були поранені та загиблі мирні жителі.