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Євстратій (Зоря): "Монастир ПЦУ має бути в Лаврі"

Переконані, що знайдуться не один і не два ченці, які наразі перебувають в складі братії проросійської лаври, але захочуть перейти до української, вважає Зоря.

Євстратій (Зоря): "Монастир ПЦУ має бути в Лаврі"
Фото: infoportal.kiev.ua

Нещодавно за результатами засідання Священного cиноду Православної церкви України було оприлюднено відкритий лист глави ПЦУ, митрополита Київського і всієї України Епіфанія до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля

В листі нагадано про створення нового чоловічого монастиря ПЦУ «Києво-Печерська Свято-Успенська лавра» і міститься прохання дозволити йому розміститися на території так званої «Верхньої лаври», яка наразі є власністю Києво-Печерського історико-культурного заповідника (переважно тут розміщені музеї).

Так звана «Нижня лавра» перебуває в користуванні структур Української православної церкви, що в єднанні з Московським патріархатом Російської православної церкви.

«На території «Верхньої лаври» є декілька храмів, які взагалі не використовуються, абсолютно, ми могли б служити в одному із них», — сказав речник ПЦУ архієпископ Євстратій (Зоря) в розмові з програмою «Година зі Сонею Кошкіною» для «Радіо Україна».

«Зрозуміло, все це має бути абсолютно погоджено з музейниками. Щодо представників братії УПЦ (МП), то — якщо вони не вдаватимуться до спеціальних провокацій — все має відбуватися мирно. Ми виступаємо за те, щоб люди мали вибір — іти на молитву Божу до української лаври чи до промосковської її частини», — підкреслив архієпископ.

Відповідаючи на питання про те, яким буде новий монастир і як бути його братії, він сказав: «ПЦУ подала документи на реєстрацію нової юридичної особи. Згідно з законом про свободу совісті і релігійні організації, для того, щоб утворити нову юридичну особу, потрібно рішення відповідного керівного органу — Священного синоду. Таке рішення є, є й устав. Цей устав подається на реєстрацію до Державної служби з етнополітики і свободи совісті, вони його перевіряють, і якщо зауважень немає, то затверджують. Із цього моменту з’являється нова юридична особа, яка може набувати майнові права. Зараз, із юридичної точки зору, є настоятель — Епіфаній. Братія буде тоді, коли будуть відповідні приміщення, де їх можна розмістити. Поки що про такі приміщення, як і про надання храму не йдеться. Ми, повторюємо, очікуємо відповіді від держави».

«Ми переконані, що знайдуться не один і не два ченці, які наразі перебувають в складі братії проросійської лаври, але захочуть перейти до української», — додав також він.

Про новий монастир ПЦУ, реформи в УПЦ (МП), перспективи подальшого діалогу в українському православʼї слухайте в подкасті.

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