Маємо успіхи щодо постачання зброї, але не зупиняємось, - Єрмак про нічні ракетні обстріли

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на масовані ракетні удари РФ по кількох українських містах.

Про це він написав у Telegram.

"Десятки ракет випущені росіянами по нашій території цього ранку. Вони продовжують використовувати територію білорусі, в них багато ракет, включно зі старими, технологічно відсталими", - зазначив Єрмак.

За його словами, основне завдання України зараз - нарощувати потужність ЗСУ у відповідь на це.

"І ми в постійній комунікації з нашими союзниками стосовно зброї. Нам потрібна швидкість та кількість. Маємо успіхи щодо постачання зброї, але не зупиняємось", - підсумував він.

Цієї ночі повітряні тривоги не стихали в багатьох областях. Ударів було завдано по Житомирській і Чернігівській області. На Житомирщині обстріляли військові обʼєкти. За попередніми даними, загинула одна людина, ще одна – поранена.

На Чернігівщині вороги вгатили по Десні. Є руйнування.

Також Росія завдала ракетного удару по Львівщині. Ракети летіли з Чорного моря.