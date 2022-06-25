Миколаївські десантники знищили російський безпілотник "Елерон-3"

Військові 79 десантно-штурмової бригади Миколаєва знищили російський розвідувальний безпілотник "Елерон-3".

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

"російські окупанти намагалися провести розвідку позицій українських підрозділів за допомогою комплексу ближньої дії повітряної розвідки та спостереження “Елерон-3”. Але на заваді цьому стали десантники 79 окремої десантно-штурмової бригади Миколаїв, які назавжди приземлили ворожу “пташку”, – зазначили військові.

"Елерон-3" – комплекс ближньої дії для розвідки та спостереження російського виробництва. На озброєні в Міноборони РФ таких було кілька десятків.