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Миколаївські десантники знищили російський безпілотник "Елерон-3"

Ворог намагався вести розвідку позицій наших підрозділів. 

Миколаївські десантники знищили російський безпілотник "Елерон-3"
елерон-3
Фото: Генштаб ЗСУ

Військові 79 десантно-штурмової бригади Миколаєва знищили російський розвідувальний безпілотник "Елерон-3".

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

"російські окупанти намагалися провести розвідку позицій українських підрозділів за допомогою комплексу ближньої дії повітряної розвідки та спостереження “Елерон-3”. Але на заваді цьому стали десантники 79 окремої десантно-штурмової бригади Миколаїв, які назавжди приземлили ворожу “пташку”, – зазначили військові.

"Елерон-3" – комплекс ближньої дії для розвідки та спостереження російського виробництва. На озброєні в Міноборони РФ таких було кілька десятків. 

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