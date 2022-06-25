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У війні проти України російські окупанти втратили майже 35 тис. осіб

Найбільших втрат 24 червня окупанти зазнали на Бахмутському та Курахівському напрямках.

У війні проти України російські окупанти втратили майже 35 тис. осіб
Фото: скрин відео

Станом на ранок 25 червня російські окупанти у війні в Україні втратили 34 700 людей, 1511 танків, 3645 бойових бронемашин, 764 артилерійські системи.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.06 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 34700 (+170) осіб ліквідовано, 
  • танків ‒ 1511 (+4) од, 
  • бойових броньованих машин ‒ 3645 (+8) од, 
  • артилерійських систем – 764 (+5) од, 
  • РСЗВ - 241 (+0) од, 
  • засоби ППО - 99 (+0) од,
  • літаків – 217 (+1) од, 
  • гелікоптерів – 184 (+1) од, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 626 (+4),
  • крилаті ракети - 137 (+0),
  • кораблі /катери - 14 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2560 (+7) од,
  • спеціальна техніка - 60 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках.

Нагадаємо, що 23 червня було ліквідовано близько 100 окупантів, три танки і п’ять броньованих машин.

А підрозділ протиповітряної оборони 79-ої окремої десантно-штурмової бригади знищив іще одну ворожу повітряну ціль. Був успішно збитий російський штурмовик Су-25.

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