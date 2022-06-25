На Закарпатті затримали агента російських спецслужб

Служба безпеки України викрила ворожого агента та ідентифікувала російського військовослужбовця, за чиїм наказом здійснювалися ракетні удари.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

У Києві в ході спецоперації затримано організатора каналу нелегального збуту зброї та боєприпасів. Для маскування він діяв під виглядом волонтера одного з добровольчих формувань.

На Закарпатті затримали ще одного агента російських спецслужб в Мукачево. Ним виявися громадянин рф, який прибув у регіон для збору суспільно-політичної інформації.

На Рівненщині співробітники СБУ ідентифікували та повідомили про підозру командиру підрозділу окупаційних угруповань рф, який віддав наказ про ракетні обстріли критичної інфраструктури у місті Дубно.

У відомстві нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення рф СБУ повідомила про підозру за злочини проти державної безпеки понад 1,5 тис. зловмисників.

Нагадаємо, що Служба безпеки затримала на Донеччині підозрюваного в державній зраді, який передавав інформацію російським спецслужбам.