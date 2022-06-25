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Маріуполь перетворюється на бандитську зону, - Андрющенко

Поліцейські-зрадники не втручаються.

Маріуполь перетворюється на бандитську зону, - Андрющенко
Фото: Петро Андрющенко / Телеграм

В окупованому росіянами Маріуполі криміналітет займається мародерством та пограбуванням літніх людей.

Про це у Telegram повідомив радник мера Петро Андрющенко.

"За сприянням російських військових місто перетворюється на зону бандитизму. Найвищий рівень формування банд серед підлітків, які сколочують банди і займаються мародерством та пограбуванням літніх людей, відбираючи отримані гроші в якості пенсій. Колаборанти розводять руками, поліцейські-зрадники не втручаються. Всі в курсі, що за підігріванням таких процесів стоять кадирівці та дагестанці, які оселились навколо Маріуполя", - розповів він.

За словами Андрющенка, окупаційна "адміністрація" продовжує кришувати та відкривати пункти переведення грошей з безготівкової у готівкову форму. Міняли беруть до 30% або обмінюють по курсу 1,5 руб за гривню попри офіційний 2:1.

"Навіть за такого офіційного пограбування накопичень до "обналів" величезні черги. В людей немає вибору на фоні гуманітарної кризи. Іноді це єдиний шлях придбати їжу та воду. Всі, хто дотичний до влади окупантів, продовжують наживатись на маріупольцях", - додав радник мера.

Нагадаємо, що в Маріуполі діє комендантська година - для дітей віком до 16 років з 21:00 до 5:00. Для всіх інших вона починає діяти з 23:00.

Також в евакуйованих маріупольців вивідують координати покинутого житла і пропонують роботу наркокур'єрами.

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