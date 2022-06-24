Українці створили комікс про Маріуполь

В Україні створили комікс про Маріуполь. Про це повідомила пресслужба Маріупольської міської ради в Telegram.

Комікс включає чотири графічні повісті : Медик Володимира Кузнєцова та Захара Поліщука, Дорога з пекла і назад Володимира Кузнєцова та Наталії Тарасенко, Врятований морем Ярко Філевича та Драмтеатр Олексія Чорного та Максима Солнцева. Кожна історія виконана в оригінальному стилі.

«Війна дає змогу бачити не тільки смерті, руйнування і знищення, вона також дає можливість бачити справжніх героїв, доброту незнайомців, єднання в очах мільйонів та історії, від який холоне кров. Наш перший випуск журналу-коміксу присвячений місту Марії. Місту, яке стало пеклом на землі. Історія про відважних лікарів, море, яке врятувало життя, Драмтеатр, який став прихистком і трагедією для сотень людей. Про дорогу в пекло, з якого дивом вдалось повернутись», — кажуть автори коміксу.

Збірник коміксів опублікував журнал соціальних мальописів Inker спільно з видавництвом українських коміксів UA Comix.

Безкоштовно переглянути комікс можна за посиланням.

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