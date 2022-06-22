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Kalush Orchestra, Go_A, ДахаБраха, Джамала потрапили у лайнап Гластонбері

Фестиваль проходить 22-26 червня.

Kalush Orchestra, Go_A, ДахаБраха, Джамала потрапили у лайнап Гластонбері
Фото: facebook.com/glastonburyofficial

22-26 червня у Великій Британії проходить музичний фестиваль Гластонбері. У лайнапі заявлені Біллі Айліш, Кендрік Ламар, Пол МакКартні, Lorde, а також ряд українських виконавців

24 червня на "Truth Stage" виступлять переможці Євробачення-2022 гурт Kalush Orchestra.

Гурт Go_A виступить 25 червня на сцені "John Peel Stage", яку ще називають "Сценою нової музики".

На головній сцені – "Pyramid Stage" – виступить ДахаБраха. Це буде перший виступ українського гурту на головній сцені фестивалю. 

Крім того, до фестивалю долучиться і переможниця Євробачення-2016, українська співачка Джамала. Вона виступить на сцені "Toad Hall" 25 червня.

Повний лайнап фестивалю можна переглянути на офіційному сайті.

Гластонбері - один із найвідоміших та наймасштабніших у світі музичних фестивалів. Він проходить у Великій Британії, неподалік від міста Гластонбері, починаючи з 1970 року.

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