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РФ прагне оточити Сєвєродонецьк через Ізюм на півночі і Попасну на півдні, – розвідка Британії

Сильні обстріли на Донбасі триватимуть.

РФ прагне оточити Сєвєродонецьк через Ізюм на півночі і Попасну на півдні, – розвідка Британії
Міністерство оборони Великої Британії
Фото: Anadolu Agency

Росія, ймовірно, готується перекинути на Донбас велику кількість резервних підрозділів.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Зазначається, що здатність обох сторін формувати та розгортати резервні підрозділи на фронті, ймовірно, стає все більш важливою для досягнення результату у війні.

Аналітики стверджують, що сильні обстріли на Донбасі продовжуються, оскільки Росія прагне оточити район Сєвєродонецька через Ізюм на півночі та Попасну на півдні.

У звіті також йдеться про втрати самопроголошеної “ДНР”. Станом на 16 червня псевдореспубліка визнала 2 128 військовослужбовців загиблими та 8 897 пораненими з початку 2022 року.

Рівень втрат "ДНР" еквівалентний приблизно 55% їх початкової чисельності, що вказує на надзвичайне виснаження російських та проросійських сил на Донбасі. Висока ймовірність того, що сили "ДНР" оснащені застарілим озброєнням та технікою.

Нагадаємо, з початку війни ЗСУ ліквідували близько 34 230 окупантів. 21 червня українські військові знищили ще 130 російських військових, один гелікоптер і вісім бойових машин.

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