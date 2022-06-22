Вчитель інформатики розповсюджував у соцмережах російську пропаганду, – СБУ

На Одещині СБУ викрила пропагандиста, який підтримує військову агресію Росії.

Слідчі управління Служби безпеки в Одеській області повідомили про підозру пропагандисту, який відкрито підтримує збройну агресію Росії і активно розповсюджує матеріали російської пропаганди.

Про це повідомив у Telegram речник начальника Одеської ОВА Сергій Братчук.

"За даними досудового слідства, вчитель інформатики із Сергіївки активно розповсюджував через заборонені соцмережі проросійські матеріали на підтримку загарбницької путінської політики щодо нашої держави", – йдеться у повідомленні.

У своїх повідомленнях чоловік визнав правомірною збройну агресію Росії в Україні, розпочату 2014 року.

"Крім того, у своїх репостах та публікаціях прибічник окупантів привітав проведення "спецоперації" в Україні, співчував та підтримував російських "визволителів" та бойовиків незаконних збройних формувань "ДНР/ЛНР", – сказано в повідомленні.

Фігуранту кримінального провадження, в досудовому розслідуванні, яке здійснюють слідчі СБУ, повідомлено про підозру за ч.1 ст.111-1 КК України.

Нагадаємо, на Житомирщині вчительку української мови судитимуть за заперечення збройної агресії РФ. Злочини військових РФ в Бучі освітянка називала постановочними сюжетами ЗМІ.