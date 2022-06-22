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Сьогодні Україні прогнозують короткочасні дощі, місцями грози, температура до +27

У Києві – близько 20°.

Сьогодні Україні прогнозують короткочасні дощі, місцями грози, лише на Закарпатті та в Карпатах без опадів.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, в західних, південних та більшості центральних областей пориви 15-20 м/с.

Температура становитиме 22-27°, у більшості центральних, Житомирській, Київській та Хмельницькій областях 16-21°.

На високогір'ї Карпат – вдень 11-16°.

У Київській області стовпчики термометру зростуть до 16-21°; у Києві – близько 20°.

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