Окупанти можуть загрожувати Лисичанську найближчими днями, – ISW

Російські війська провели кілька успішних наступів у населених пунктах на південний схід від Сєвєродонецька.

Російські війська 21 червня провели кілька успішних наступів у населених пунктах на південний схід від Сєвєродонецька.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

РФ, можливо, може загрожувати Лисичанську найближчими днями, уникаючи складного протистояння через річку Сіверський Донець.

Окупанти продовжили штурм населених пунктів уздовж траси Лисичанськ-Бахмут, щоб перекрити українські наземні лінії зв’язку.

“Російські операції на осі Ізюм-Слов’янськ дедалі більше зупиняються, оскільки російські сили надають пріоритет операціям навколо Сєвєродонецька”, – йдеться у звіті.

Російські війська, ймовірно, відбили східний берег річки Інгулець з українського плацдарму поблизу кордону Херсонської та Миколаївської області.

Повідомляється також, що українські війська завдали ударів по позиціях Росії на острові Зміїний у Чорному морі, що, ймовірно, призведе до знищення російських укріплень та обладнання на острові, але ISW не може підтвердити полярні заяви України та Росії щодо результатів атаки.

Нагадаємо, як повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, російські загарбники захопили Тошківку, що на Луганщині. Важка ситуація в Лисичанську: через масові обстріли є загиблі.