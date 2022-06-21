Російські загарбники захопили Тошківку, що на Луганщині.
Інформацію підтвердив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"На жаль, ворог мав успіх у цьому напрямку. Вони кинули туди величезну кількість техніки, особового складу. Більше півтора БТГ, важкої техніки... Дійсно мали успіхи і захопили Тошківку". - сказав Гайдай.
Він зазначив, що продовжуються обстріли по всій території області. Рашисти намагаються зробити оточення по трасі Лисичанськ-Бахмут. Але поки що в цьому напрямку успіху не мають.
Важка ситуація в Лисичанську: через масові обстріли є загиблі.
"Зараз російська армія почала потужно обстрілювати Лисичанськ. Це і "піони", і авіабомби, і ракети, і системи залпового вогню. Вони просто там нищать все. Дуже потужні артобстріли... На жаль, в нас є загиблі люди. Але ввійти в Лисичанськ вони (окупанти - Ред.) не можуть", - зазначив очільник Луганщини.
Нагадаємо, вчора паралельно з обстрілом Лисичанська, відбувався ворожий наступ у районі Комишувахи, Золотого, Гірського.
За інформацією Сергій Гайдая, у Сєвєродонецьку українські захисники контролюють лише територію "Азоту".