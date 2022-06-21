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Росіяни захопили Тошківку, у Лисичанську є жертви внаслідок обстрілів, - Гайдай

На Тошківку окупанти кинули величезну кількість техніки і особового складу.

Росіяни захопили Тошківку, у Лисичанську є жертви внаслідок обстрілів, - Гайдай
Фото: .facebook.com/sergey.gaidai.loga

Російські загарбники захопили Тошківку, що на Луганщині.

Інформацію підтвердив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"На жаль, ворог мав успіх у цьому напрямку. Вони кинули туди величезну кількість техніки, особового складу. Більше півтора БТГ, важкої техніки... Дійсно мали успіхи і захопили Тошківку". - сказав Гайдай.

Він зазначив, що продовжуються обстріли по всій території області. Рашисти намагаються зробити оточення по трасі Лисичанськ-Бахмут. Але поки що в цьому напрямку успіху не мають.

Важка ситуація в Лисичанську: через масові обстріли є загиблі.

"Зараз російська армія почала потужно обстрілювати Лисичанськ. Це і "піони", і авіабомби, і ракети, і системи залпового вогню. Вони просто там нищать все. Дуже потужні артобстріли... На жаль, в нас є загиблі люди. Але ввійти в Лисичанськ вони (окупанти - Ред.) не можуть", - зазначив очільник Луганщини.

Нагадаємо, вчора паралельно з обстрілом Лисичанська, відбувався ворожий наступ у районі Комишувахи, Золотого, Гірського.

За інформацією Сергій Гайдая, у Сєвєродонецьку українські захисники контролюють лише територію "Азоту".

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