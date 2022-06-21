Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Херсонщина шокована вбивством працівника ДСНС у Скадовську, - Хлань
Херсонщина шокована вбивством працівника ДСНС у Скадовську, - Хлань
Андрій Єрмак: «В нас інші прізвища, ніж у творців Мінських угод. Людей, які б таке допускали, в нашій команді немає»
Андрій Єрмак: «В нас інші прізвища, ніж у творців Мінських угод. Людей, які б таке допускали, в нашій команді немає»
Дві російські крилаті ракети були знищені над Одесою і областю (доповнено)
Дві російські крилаті ракети були знищені над Одесою і областю (доповнено)
Музейна евакуація: що пішло не так?
Музейна евакуація: що пішло не так?
Вважаю загибель українців трагедією, а війну проти України – злочином, - Черновецький
Вважаю загибель українців трагедією, а війну проти України – злочином, - Черновецький
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
Білоруські військові намагалися зробити підкоп під парканом на польському кордоні, – прикордонна служба
Білоруські військові намагалися зробити підкоп під парканом на польському кордоні, – прикордонна служба
ГоловнаСуспільствоВійна

Кількість жертв російських обстрілів Харківщини зросла до 15, серед них - 8-річна дитина, - Синєгубов

16 - поранено.

Кількість жертв російських обстрілів Харківщини зросла до 15, серед них - 8-річна дитина, - Синєгубов
Фото: Facebook/Володимир Тимошко

Кількість жертв російських обстрілів Харкова та області зросла до 15.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він додав, що 16 жителів отримали поранення.

"Увечері російські окупанти обстріляли Чугуївську громаду. За попередніми даними, 6 загиблих, 4 поранених. Дані оновлюються", - зазначив Синєгубов.

За словами очільника області, у Харкові - 11 поранених, п'ятеро людей загинули. У Харківському районі загинула 8-річна дитина, а її мати - поранена. У Золочівській громаді - троє загиблих. 

"Це тероризм. Це злочини проти людяності, які зобов‘язані бути покарані!", - наголосив Синєгубов.

Нагадаємо, нині рашисти знову обстріляли житлові райони Харкова. Попередньо було відомо про 5 загиблих і 11 поранених.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також