Кількість жертв російських обстрілів Харківщини зросла до 15, серед них - 8-річна дитина, - Синєгубов

Кількість жертв російських обстрілів Харкова та області зросла до 15.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він додав, що 16 жителів отримали поранення.

"Увечері російські окупанти обстріляли Чугуївську громаду. За попередніми даними, 6 загиблих, 4 поранених. Дані оновлюються", - зазначив Синєгубов.

За словами очільника області, у Харкові - 11 поранених, п'ятеро людей загинули. У Харківському районі загинула 8-річна дитина, а її мати - поранена. У Золочівській громаді - троє загиблих.

"Це тероризм. Це злочини проти людяності, які зобов‘язані бути покарані!", - наголосив Синєгубов.

Нагадаємо, нині рашисти знову обстріляли житлові райони Харкова. Попередньо було відомо про 5 загиблих і 11 поранених.