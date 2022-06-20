У Сєвєродонецьку бої тривають у промзоні, українські війська контролюють лише територію заводу "Азот".
Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Він зазначив, що по всій лінії фронту на Луганщині - вкрай важка ситуація.
"Констатуємо, що орки розпочинають широкомасштабний наступ в нашій області, вони накопичили достатню кількість резервів і сьогодні у вогні всі вільні населені пункти області", - додав Гайдай.
За словами очільника Луганщини, російські загарбники наступають уздовж траси Лисичанськ-Бахмут, тож ближні до неї населені пункти - під постійними обстрілами.
Гайдай також повідомив, що весь день потерпає від ворожих обстрілів Лисичанськ. Наразі неможливо встановити кількість жертв.
Попри запеклі бої Сили оборони України завдають значних втрат окупантам і не перебуваю в оточенні. Керівник Луганської ОВА наголосив, що лікарні та морги на окупованих територіях переповнені росіянами.
Нагадаємо, за словами міського голови Сєвєродонецька Олександра Стрюка, більшість житлових кварталів захоплена ворогом, а ЗСУ контролюють третину міста.
Також ЗСУ втратили контроль над селищем Метьолкіне поблизу Сєвєродонецька.