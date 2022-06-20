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У Сєвєродонецьку українські захисники контролюють лише територію "Азоту", - Гайдай

Лисичанськ під обстрілами весь день, неможливо встановити кількість жертв.

У Сєвєродонецьку українські захисники контролюють лише територію "Азоту", - Гайдай
Фото: Луганська ОВА

У Сєвєродонецьку бої тривають у промзоні, українські війська контролюють лише територію заводу "Азот".

Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він зазначив, що по всій лінії фронту на Луганщині - вкрай важка ситуація. 

"Констатуємо, що орки розпочинають широкомасштабний наступ в нашій області, вони накопичили достатню кількість резервів і сьогодні у вогні всі вільні населені пункти області", - додав Гайдай.

За словами очільника Луганщини, російські загарбники наступають уздовж траси Лисичанськ-Бахмут, тож ближні до неї населені пункти - під постійними обстрілами.

Гайдай також повідомив, що весь день потерпає від ворожих обстрілів Лисичанськ. Наразі неможливо встановити кількість жертв.

Попри запеклі бої Сили оборони України завдають значних втрат окупантам і не перебуваю в оточенні. Керівник Луганської ОВА наголосив, що лікарні та морги на окупованих територіях переповнені росіянами.

Нагадаємо, за словами міського голови Сєвєродонецька Олександра Стрюка, більшість житлових кварталів захоплена ворогом, а ЗСУ контролюють третину міста.

Також ЗСУ втратили контроль над селищем Метьолкіне поблизу Сєвєродонецька.

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