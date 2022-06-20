ЗСУ відбили декілька ворожих штурмів, окупанти деморалізовані, - Генштаб

Українські захисники відбили декілька ворожих штурмів і завдали вогневого ураження по диверсійно-розвідувальній групі росіян.

Про це розповіли в Генеральному штабі ЗСУ.

Так, наші бійці успішно відбили ворожий штурм на Слов'янському напрямку в районі населеного пункту Богородичне. Звели нанівець спроби штурмових дій росіян на Сєвєродонецькому напрямку в районах населених пунктів Мирна Долина та Біла Гора.

А на Бахмутському напрямку завдали вогневого ураження по ворожій диверсійно-розвідувальній групі. Вона діяла в районі населеного пункту Миколаївка під прикриттям артилерійських обстрілів. ДРГ відступила, тоді рашисти здійснили спробу штурму, та успіху не мали.

У Генштабі зазначили - через значні втрати особовий склад окремих підрозділів окупаційних військ має дуже низький рівень морально-психологічного стану і шукає можливість уникнути подальшої участі в бойових діях.

"Так, за наявною інформацією, особливо це розповсюджено серед особового складу 1 армійського корпусу російських окупаційних військ. У підрозділах, що виведені на відновлення боєздатності з районів Херсону, Миколаєва та Попасної", - розповіли в штабі.

За даними командування, ситуація на інших напрямках станом на 18.00 20 червня така:

на Волинському , Поліському та Сіверському - без суттєвих змін. На Сіверському окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в прикордонних районах Сумської області.

, та - без суттєвих змін. На Сіверському окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в прикордонних районах Сумської області. на Харківському щоб виявити слабкі місця в обороні українських військ, рашисти безуспішно намагалися вести розвідку боєм неподалік Ртищівки. Було також зафіксовано обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Уди, Українка, Коробочкіне, Михайлівка та Петрівка.

щоб виявити слабкі місця в обороні українських військ, рашисти безуспішно намагалися вести розвідку боєм неподалік Ртищівки. Було також зафіксовано обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Уди, Українка, Коробочкіне, Михайлівка та Петрівка. на Слов’янському загарбники здійснили артилерійські обстріли в районах населених пунктів Дібрівне, Грушуваха, Велика Комишуваха, Краснопілля та Долина

загарбники здійснили артилерійські обстріли в районах населених пунктів Дібрівне, Грушуваха, Велика Комишуваха, Краснопілля та Долина на Краматорському - без активних дій.

- без активних дій. на Сєвєродонецькому окупанти продовжують вогневий вплив із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по підрозділах українських військ. Росіяни завдали авіаційних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Устинівка та Лисичанськ. Також артилерійські обстріли цивільної інфраструктури зафіксовано неподалік Лисичанська, Гірського та Устинівки. Тривають бойові дії за контроль над Сєвєродонецьком.

окупанти продовжують вогневий вплив із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по підрозділах українських військ. Росіяни завдали авіаційних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Устинівка та Лисичанськ. Також артилерійські обстріли цивільної інфраструктури зафіксовано неподалік Лисичанська, Гірського та Устинівки. Тривають бойові дії за контроль над Сєвєродонецьком. на Бахмутському загарбники обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Білогорівка, Берестове, Яковлівка, Покровське. Завдали авіаударів неподалік Малорязанцевого та Білогорівки.

загарбники обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Білогорівка, Берестове, Яковлівка, Покровське. Завдали авіаударів неподалік Малорязанцевого та Білогорівки. на Авдіївському , Курахівському , Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру поблизу Кам’янки, Гуляйполя, Авдіївки, Вугледара, Малинівки та Залізничного. Завдали авіаударів по населених пунктах Малі Щербаки, Мар’їнка, Вугледар, Костянтинівка та Новомихайлівка.

, , та росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру поблизу Кам’янки, Гуляйполя, Авдіївки, Вугледара, Малинівки та Залізничного. Завдали авіаударів по населених пунктах Малі Щербаки, Мар’їнка, Вугледар, Костянтинівка та Новомихайлівка. на Південнобузькому щоб скувати дії українських підрозділів, рашисти обстрілювали з артилерії та мінометів райони Червоного Яру, Калинівки, Тополиного і Зеленого Гаю.

Нагадаємо, українська розвідка оприлюднила перехоплену розмову рашистів, у якій ідеться, що окупанти шукають можливості швидше повернутися додому з війни проти України.

Сьогодні вдень упродовж трьох годин Росія завдала масованого ракетного удару 14 ракетами по півдню України.