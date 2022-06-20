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ЗСУ відбили декілька ворожих штурмів, окупанти деморалізовані, - Генштаб

Особовий склад 1 армійського корпусу російських військ масово намагається уникнути подальшої участі у боях.

ЗСУ відбили декілька ворожих штурмів, окупанти деморалізовані, - Генштаб
Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

Українські захисники відбили декілька ворожих штурмів і завдали вогневого ураження по диверсійно-розвідувальній групі росіян.

Про це розповіли в Генеральному штабі ЗСУ.

Так, наші бійці успішно відбили ворожий штурм на Слов'янському напрямку в районі населеного пункту Богородичне. Звели нанівець спроби штурмових дій росіян на Сєвєродонецькому напрямку в районах населених пунктів Мирна Долина та Біла Гора. 

А на Бахмутському напрямку завдали вогневого ураження по ворожій диверсійно-розвідувальній групі. Вона діяла в районі населеного пункту Миколаївка під прикриттям артилерійських обстрілів. ДРГ відступила, тоді рашисти здійснили спробу штурму, та успіху не мали.

У Генштабі зазначили - через значні втрати особовий склад окремих підрозділів окупаційних військ має дуже низький рівень морально-психологічного стану і шукає можливість уникнути подальшої участі в бойових діях. 

"Так, за наявною інформацією, особливо це розповсюджено серед особового складу 1 армійського корпусу російських окупаційних військ. У підрозділах, що виведені на відновлення боєздатності з районів Херсону, Миколаєва та Попасної", - розповіли в штабі.

За даними командування, ситуація на інших напрямках станом на 18.00 20 червня така:

  • на Волинському, Поліському та Сіверському - без суттєвих змін. На Сіверському окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в прикордонних районах Сумської області.
  • на Харківському щоб виявити слабкі місця в обороні українських військ, рашисти безуспішно намагалися вести розвідку боєм неподалік Ртищівки. Було також зафіксовано обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Уди, Українка, Коробочкіне, Михайлівка та Петрівка.
  • на Слов’янському загарбники здійснили артилерійські обстріли в районах населених пунктів Дібрівне, Грушуваха, Велика Комишуваха, Краснопілля та Долина
  • на Краматорському - без активних дій.
  • на Сєвєродонецькому окупанти продовжують вогневий вплив із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по підрозділах українських військ. Росіяни завдали авіаційних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Устинівка та Лисичанськ. Також артилерійські обстріли цивільної інфраструктури зафіксовано неподалік Лисичанська, Гірського та Устинівки. Тривають бойові дії за контроль над Сєвєродонецьком. 
  • на Бахмутському загарбники обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Білогорівка, Берестове, Яковлівка, Покровське. Завдали авіаударів неподалік Малорязанцевого та Білогорівки.
  • на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру поблизу Кам’янки, Гуляйполя, Авдіївки, Вугледара, Малинівки та Залізничного. Завдали авіаударів по населених пунктах Малі Щербаки, Мар’їнка, Вугледар, Костянтинівка та Новомихайлівка.
  • на Південнобузькому щоб скувати дії українських підрозділів, рашисти обстрілювали з артилерії та мінометів райони Червоного Яру, Калинівки, Тополиного і Зеленого Гаю.

Нагадаємо, українська розвідка оприлюднила перехоплену розмову рашистів, у якій ідеться, що окупанти шукають можливості швидше повернутися додому з війни проти України. 

Сьогодні вдень упродовж трьох годин Росія завдала масованого ракетного удару 14 ракетами по півдню України.

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