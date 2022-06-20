​Київщину відвідала делегація з Австрії

Країна долучиться до відбудови в області найбільш пошкоджених інфраструктурних обʼєктів.

20 червня Київську область відвідала делегація з Австрії.

Про це повідомили в пресслужбі Київської ОВА.

Під час зустрічі з керівництвом області іноземні партнери обговорили механізм покращення співпраці у двох важливих напрямках.

Серед них - участь Австрії у проєктах, які забезпечать відбудову найбільш пошкоджених інфраструктурних обʼєктів Київщини, а також надання техніки для забезпечення роботи медичної та рятувальної служб.

В адміністрації підкреслили - напрацьовані механізми взаємодії обох держав дадуть змогу вирішити оперативні потреби конкретних громад Київської області.

Нагадаємо, у травні в Австрії провели конференцію щодо відновлення України та майбутнього Європи.

На початку червня екстрені служби Відня передали в Україну 11 одиниць пожежної та рятувальної техніки і п'ять реанімобілів.